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今彩539頭獎北高開出 威力彩頭獎摃龜

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2017-02-23  22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月23日）開獎的第106000046期今彩539，頭獎開出2注，獎金可得800萬元，由台北市大同區寧夏路139號「金得億彩券行」及高雄市小港區宏平路386號「旺家彩券行」開出；第106000016期威力彩，頭獎摃龜。

第106000016期威力彩中獎號碼為：第1區「01、02、06、11、16、29」，第2區「07」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共30注獲得，每注可得2萬元；伍獎共157注獲得，每注可得4000元；陸獎共1297注獲得，每注可得800元；柒獎共2211注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1883注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬7153注獲得，每注可得100元；普獎共2萬6312注獲得，每注可得100元。

第106000046期今彩539中獎號碼為「04、06、12、14、38」頭獎2注中獎，可獲得800萬元；貳獎共180注獲得，每注可得2萬元；參獎共6234注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9867注獲得，每注可獲得50元。

第106000016期38樂合彩中獎號碼為「01、02、06、11、16、29」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共69注中獎，每注可得5750元；二合共1628注中獎，每注可得750元。

第106000046期39樂合彩中獎號碼為「04、06、12、14、38」，四合1注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共103注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4754注中獎，每注可得1125元。

第106000046期3星彩中獎號碼為「823」，正彩共64注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000046期4星彩中獎號碼為「3118」，正彩共10注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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