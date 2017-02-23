川普貿易政策引憂慮？ WTO秘書長：有辦法處裡
2017-02-23 21:05
〔記者盧永山／台北報導〕世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）表示，他尚未與美國新政府討論貿易問題，但有信心WTO有辦法處理美國任何新貿易政策帶來的問題。
阿茲維多指出，不清楚川普總統會採取何種貿易政策，但已聽說他關心的是「不公平的貿易」，但WTO的所有成員國都對不公平貿易有諸多怨言，如何解決才是大問題。
在競選時高舉「美國優先」的川普，上任後已經簽署行政命令，退出TPP（跨太平洋夥伴協定），並打算重啟NAFTA（北美自由貿易協定）談判，卻從未提起美國退出WTO之事。
阿茲維多表示，他希望等川普政府公布更多貿易政策的細節再來評論。
阿茲維多表示，WTO提供解決很多貿易問題的工具，他有信心其他WTO成員想要找出一條未來的道路。
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