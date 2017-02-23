元月信用卡刷卡金額破2千億 創同期新高

2017-02-23 20:43

〔記者王孟倫／台北報導〕去年（2016）我國信用卡刷卡金額創下歷史新高後，金管會今天表示，今年元月刷卡消費力道仍舊暢旺、單月簽帳金額達2010億元，這也是史上同期新高；若今年趨勢不變且無重大意外，預估今年我國刷卡金額可望再創史上年度最高。

根據金管會最新資料，截至106年1月底止，計有36家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,048萬張，較去年同期增加193萬張，當月簽帳金額（刷卡）約2,010億元，較去年同期增加100億元、年增率為5.24%。

從上述數字來看，今年度才一開始，元月刷卡金額就一舉突破2千億元大關，等於延續去年信用卡使用熱度。

對此，金管會銀行局主秘陳妍沂表示，元月國人刷金額創新高，主要有兩大因素，第一是整體趨勢變化，因為國內刷卡據點持續增加、各種通路便捷，尤其，近年來，網路購物與行動支付普及，也推升信用卡消費金額水位。

第二是季節性因素，2017年春節假期落在元月，通常農曆春節的月份，刷卡金額會比一般月份高。