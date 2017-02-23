威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-23 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月23日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：01、02、06、11、16、29。第二區：07。
38樂合彩：01、02、06、11、16、29。
今彩539：04、06、12、14、38。
39樂合彩：04、06、12、14、38。
3星彩：823。
4星彩：3118。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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