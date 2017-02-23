外銀：2017年預估美元指數升值5％ 人民幣貶3％
〔記者李靚慧／台北報導〕去年底川普上任後，各國以低利率作為刺激經濟成長的模式，已有所改變，渣打銀行預估，今年美國聯準會（Fed）將升息2次，在升息的帶動下，2017年美元指數將升5%，歐元兌美元有機會破1，人民幣則將貶值3%。
今年以來亞幣齊漲，新台幣兌美元也走強，外界格外關注2017年匯率走勢，渣打國際商業銀行今日舉行2017環球經濟論壇說明會，渣打銀行外匯策略師張敬勤指出，無論是川普的財政政策或是對外的貿易政策，都有助於提高美國長期貸款利率，進而推升美元貨幣。
不過，近期美元走弱的原因，渣打銀認為，是2016年底美元走勢太強，當時市場對川普的政策過分樂觀，導致2017年初美元漲勢回吐，渣打預估，2017年若人民幣沒有大幅波動，當美金往上走強時，亞幣將出現回貶走勢。
至於美元與其他主要國家貨幣，張敬勤分析，歐元今年的經濟成長率預估1.4%至1.6%，但荷蘭、法國將分別在3月、5月大選，因此有較大的政治風險，導致歐元走弱，甚至不排除歐元兌美元有機會「破1」。
張敬勤說，歐洲、日本央行今年都不會升息，唯獨美國會升息，因此，從利差的角度，也是對美元有利、推升美元走強的主因。
人民幣方面，張敬勤認為，中國政府不可能讓人民幣貶值的速度加快，也會控制市場對人民幣的預期心理，渣打銀預估今年人民幣兌美元將貶值3%左右，年底看7.06，但一籃子貨幣將保持穩定。
台灣方面，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，台灣的經濟成長率，從2015年的約0.7%、0.8%，倍增到2016年的1.5%，但民眾「無感」，主要是因為失業率並無明顯好轉、企業營收與GDP表現都沒有大幅改善，這是因為原物料價格走揚導致的結果。
至於台灣今年將面臨的變數，符銘財認為，包括中美貿易摩擦、已連續二、三年萎縮的房地產市場是否可回溫，以及國內要如何解決人口老化、勞動力不足的問題。但只要沒有發生太大的全球貿易、政治風險，搭配擴大與東南亞市場的連結，加上政府擴大公共支出、推動長照計畫，預估台灣今年經濟成長率，仍有機會達到政府預估的2%以上。
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