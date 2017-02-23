凌巨去年EPS1.43元 連3年獲利成長
2017-02-23 19:54
〔記者陳梅英／台北報導〕凌巨（8105）因產品組合優化、製造效能提升，2016年全年毛利率較2015年改善3.5%，來到14.8%，創近10年的新高，每股稅後盈餘1.43元，已經連續三年獲利成長。
展望今年，凌巨表示，除了對內嚴控成本費用、提升製程效能，對外持續致力於穩固既有客戶，增加其供貨占比之外，隨著新車載案件陸續進入量產，以及現有工控應用陸續轉廠生產，購買至華映的4代線自有產品比重將大幅提升，將再爲整體營運增添新動能。
凌巨去年第四季營收30.45億元，季增3.6%，年增12.5%；因成功克服4代線投產初期製造學習曲線瓶頸，毛利率由上一季度的12.9%，改善至15.8%，創下2007年以來單季新高。稅後盈餘為2.68億元，每股稅後盈餘為0.6元，獲利表現重回正軌。
2016年凌巨全年合併營收為116.84億元，年略增7.8%；因「質重於量」
策略持續發揮綜效，營業毛利為17.32億元，年成長達41.7%，毛利率為14.8%；稅後盈餘6.32億元，全年每股稅後盈餘為1.43元，每股淨值提升至新台幣18.21元。
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