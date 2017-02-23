中客降溫 銀聯卡去年在台消費減191億元

2017-02-23 19:34

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布資料指出，去年（2016）全年中國銀聯卡在台消費為新台幣729億元，較前年（2015）減少191億元、年增率下滑20.8%；金管會認為，除了中國觀光客來台人數減少，另方面是開放中國客在台使用「第三方支付」，多少分散銀聯卡之消費力道。

根據交通部觀光局統計，去年（2016）中客來台為351萬人次 ，較前年（2015）減少16.1%；雖然中客減少，但由於其他國家人數來台大幅增加，使得去年外國來台旅客不減反增、反而創下史上新高紀錄。

首先，在中客來台消費方面，金管會提供資料指出，以銀聯卡來看，前年在台灣消費交易金額為台幣920億元，去年為729億元，換言之，一年少了191億元。

金管會官員分析，中客來台人數減少當然是原因之一，另有項重要原因是開放中國的電子支付業者來台上線；像是「支付寶」和「微信支付」等，先後於去年底、今年初來台，通路範圍相當多且廣，甚至在國內夜市的攤商就能使用，讓中客可以不需要拿錢包消費。

中國在台消費的「第三方支付」有兩大類別，第一種為虛擬線上、網購台灣商品，第二種在台灣實際店家消費；根據統計，中國第三方支付去年在台消費有80億元，換言之，多多少少一定會影響銀聯卡在我國之交易狀況。