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雲朗搶佔婚宴商機 營收年增20％為目標

2017-02-23  19:46

〔記者王憶紅／台北報導〕雲朗觀光集團攜手雲品（2748）國際推出婚宴專案，搶攻全台超過千億元的婚宴商機，翰品新莊總經理林靜如指出，希望婚宴營收可以年增20%以上。

林靜如指出，根據調查，全台有14萬對新人結婚，婚宴商機達千億元以上，而今年恰巧遇上年頭年尾「雙立春」兼閏月的黃道吉日，是傳統最佳結婚年份，因此推出歷年來最殺優惠。

根據雲朗觀光集團調查，近三年來的婚宴市場，以25 桌為婚宴訂席主力，新人們的婚宴、婚攝、喜餅、喜帖、婚戒及蜜月旅行的花費預算大約落在50 萬左右，並且超過8 成的新人希望有統一婚顧協助辦理婚禮相關事務，也象徵著一條龍的婚宴服務仍是市場主流。

自2016 年起，雲朗觀光集團推出了小資婚宴方案，並於君品酒店推出典藏解構婚宴概念性商品，便是持續看好整體婚宴市場商機，從頂級婚宴到經濟型婚宴皆能含括在雲朗觀光的客群中，致使全集團婚宴營業額與去年同期相比至今已成長5%。

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  • 雲朗推出婚宴專案，希望帶動婚宴營收年增20%。（記者王憶紅攝）

    雲朗推出婚宴專案，希望帶動婚宴營收年增20%。（記者王憶紅攝）

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