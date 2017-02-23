股利政策 第一金：以現金為主

2017-02-23 19:19

〔記者盧冠誠／台北報導〕第一金（2892）今天舉行去年第四季線上法說，對於外界關注的股利政策，第一金主管表示，規劃以現金股利為主，並希望不會比去年差。

第一金去年發放1.4元股利，其中，現金、股票各0.95元、0.45元，現金股利派發率達61.3％。

儘管面臨去年國內外景氣低迷的不利環境，第一金稅前盈餘仍逆勢突破200億元大關，創下歷史新高，主要歸功於獲利主體第一銀行的貢獻，至於去年虧損的第一金證券及第一金人壽，今年也可望帶來好的消息。

第一金主管表示，第一金證券自去年進行開源節流，加上股市好轉，帶動績效顯現且表現不錯；第一金人壽部分，亦希望可以努力提升績效。

展望2017年，第一金預估，放款將成長5％至6％，並聚焦在海外分行的外幣放款，且樂觀看待美國聯準會（Fed）全年有3至4次的升息機會，台灣方面，預期中央銀行可能會在第四季重啟升息；每升息1個基點（0.01個百分點），一銀的淨利收可增加2.2億元。