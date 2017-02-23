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樂陞案》投保中心受理證券詐欺案投資人求償登記

2017-02-23  19:16

〔記者陳永吉／台北報導〕不同於之前的樂陞（3662）公開收購案的投資人求償登記，投保中心今天另啟樂陞證券詐欺案的求償登記，投保中心表示，主要是檢察官針對樂陞負責人許金龍等人涉嫌編製公告不實之財報及公開說明書，並操縱樂陞股票價格及從事內線交易等證券詐欺不法行為，而違反證交法，因此提起公訴，投保中心依規定受理投資人委任求償登記，辦理民事求償。

投保中心表示，此次可登記求償的投資人共有5大類，包括普通股買受人、普通股持有人、樂陞六可轉債買受人、樂陞六可轉債認購人、內線交易期日從事相反買賣之善意投資人。

其中普通股買受人是指2014年11月14日起（含）至2016年8月30日（含）止於市場買入樂陞普通股，經扣除於前開期間內賣出樂陞股票所獲利益後，仍受有損害者的善意買受人。

至於普通股持有人是指2009年5月20日（含）起至2014年11月13日（含）止於市場買入樂陞公司普通股，且前開買入股票持有至2016年8月30日（含）止未予賣出的善意持有人。

其他受理條件，則可上

投保中心網站查詢。

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  • 樂陞董座許金龍。（資料照，記者朱沛雄攝）

    樂陞董座許金龍。（資料照，記者朱沛雄攝）

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