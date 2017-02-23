1月工業生產連6紅 年增2.77％

2017-02-23 18:46

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今公布一月工業生產年增2.77%，開出連六紅成績，其中電子零組件年增達12%，已連續六個月二位數成長，主因受惠於半導體產業訂單增加，其中積體電路年增29.53%、面板也增5.86%。

一月工業生產年增2.77%，其中製造業年增3.8%。電子零組件業年增12.02%，除為歷年同月新高外，也連續六個月雙位數正成長，其中積體電路也年增29.53%，創歷年同月新高，去年低迷的面板也年增5.86%。

統計處副處長王淑娟表示，積體電路表現亮眼，除部分廠商為因應春節加班趕工生產外，去年同期消費性電子產品需求也較為疲弱。王淑娟強調，台廠在手持裝置及高階繪圖晶片都獲得主導地位，是推升積體電路成長強勁的主要原因；而面板則因需求仍高，淡季不淡，以大尺寸面板成長較佳。

而因油鋼價上漲，帶動化學材料、基本金屬均有成長，其中化學材料年增10.5%，為歷年同月新高；基本金屬則年增3.91%，包括鋼胚、冷軋、不鏽鋼均有成長。此外機械設備年增4.3%，已連續三個月正成長，主因半導體及平面顯示器生產設備擴充產能，以及受惠於自動化市場需求包括線性滑軌等產品持續增產。

但電腦電子及光學產品、汽車及零件則均呈雙位數衰退，分別年減10.53%、13.83%。電腦電子及光學產品年減主因手持行動裝置、網路連接器減產所致，僅光學元件因雙鏡頭手機帶動，一支獨秀；而汽車零件則因國內車市受進口車搶佔及海外需求不振，汽車產量減少23.83%，連帶影響零件需求。

而在商業部份則因春節因素加上景氣回溫帶動消費意願，成績亮眼。一月零售營業額為3774億元，創下歷年單月新高、年增3.9%，其中包括便利商店、零售量販均刷新紀錄；餐飲業營業額415億元也創下歷年單月新高、年增10.5%，主因年菜熱銷及尾牙年節聚餐增加，加上暖冬帶動飲品需求上升所致。但批發業則為7984億元、年減0.8%，主因春節工作日數減少，影響機械器具及家庭器具批發業績。