商研院與澎湖簽備忘錄 打造亞洲遊艇天堂
2017-02-23 19:58
〔記者黃佩君／台北報導〕商研院與澎湖簽署備忘錄，帶動業者從遊艇產業邁向遊艇文化，6月更打造遊艇文化節。商研院董事長許添財、澎湖縣縣長陳光復、新加坡悅榕集團飯店營運副總裁林俊雄、亞果遊艇租賃股份有限公司董事長侯佑霖，今天上午簽署合作備忘錄，即日起將以科技化、智慧化、國際化概念輔導遊艇旅遊業者創新營銷，開發國內外消費市場並帶動新南向。
商研院表示，澎湖獲世界最美麗海灣美名認證，地理環境具備發展遊艇休閒及相關海洋觀光旅遊之潛力，是亞洲最具開發潛力的遊艇生活天堂；而悅榕集團為世界頂尖生態文化飯店經營團隊、亞果則已投入近億元打造澎湖遊艇專業碼頭，並打算加碼投資30億開發台南安平。此次首度整合四方形成緊密合作，希望透過產官研相互支援打造合作平台，創造國際服務業合作新模式。
商研院表示，台灣為世界前4大遊艇製造國，但所生產之遊艇多數外銷至歐美澳，自用休閒比例非常低，在遊艇休閒與海洋觀光的管理與服務方面，與國際發展也有嚴重落差。然而，據調查，國人旅遊對乘坐遊艇及遊輪的喜好程度逐年提高，從2004年的17%，到前年已成長34%，顯示台灣未來於遊艇旅遊與海洋觀光消費市場仍具成長空間。
而為搭配台灣首座國際性遊艇碼頭開幕，除簽署合作備忘錄外，6月下旬也將啟動「台澎遊艇生活節」，推動遊艇旅遊套裝行銷輔導案。商研院表示，未來將持續透過策略合作與輔導，讓台灣不再僅是遊艇製造的重要基地，更能夠成為海洋觀光與文化創意的旅遊勝地，利用觀光休閒產業引進全球消費力，將「遊艇製造」提升為「遊艇文化」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 228死亡2萬人 官方版報告定稿時被刪除
- 友人慫恿零下16度戶外曬衣很快乾！ 結果...
- 日職》身體疲勞連8天沒練投 松坂再進牛棚丟79球
- 吳怡霈又出車禍！大貨車追撞幸無大礙
- MLB》故意四壞新制省時？藍鳥捕手批：最好是
- 吳敦義：不排除參選總統
- W飯店聲明稿 郭姓小模父：飯店沒有檢討的誠意
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 彩虹生根偏鄉 《日常對話》導演黃惠偵：不了解造成誤解
- 金錢糾紛縱火 男子被押嗆「下次就燒死他」
- 星二代傑尼斯團員 驚爆性侵
- 內政部選定嘉南逾800公頃鹽業用地 打造光電專區
- 228檔案遲未解密公開 小英與「他」都怒了
- 大福彩 頭獎連48摃
- 表明支持「和平政綱」 詹啟賢：就是我整合的
- 偷玩具給孫子玩﹖ 警：瞎扯
- 剪鐵窗夜闖民宅 5煞綁翁搶19萬
- 故宮院長雙語導覽 小學生按讚
- 捷運綠線延伸中壢 體育園區擬增站
- 萬海慈善號召捐血 唐寶寶手工餅乾現場送
- 《Ｗ飯店命案》混嗑9毒嗨40小時 美美小模變喪屍
- 造型大轉彎！老蕭領軍獅子合唱團 換穿這套有夠型
- 馬公景福祠乞求發財金 提早即起展開
- 早有預謀 竹林設瞭望台監看
- 黃秋生送書解悶 曝劉德華已能起身而坐
- 《捐設備又駐點》牙醫許榮智 照謢學童口腔健康
- 久旱逢甘霖 行走山路小心天降落石
- 快吐了！海釣場變魚墳場 長蛆飄臭凍未條
- 好萌！歡迎來到鹿港「綠色棒棒糖」大道
- 石門水庫蓄水剩半座 空軍明待命增雨救水情
- 表揚身障社團 林智堅：新措施身障者也能享受便利生活
- 經典賽》南韓打線史上最弱？ 日本發現致命弱點
- 台南環檢警無預警出擊 當場抓到偷排強酸廢水
- 蝦米！台灣7、8年級生近半沒存退休金
- 女大生騎車撞斷指 警4小時找回縫合
- 因缺水鼓勵休耕 農民憂採購秧苗血本無歸
- 曾是共產黨 中國配偶任新住民委員
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：商研院與澎湖簽備忘錄 打造亞洲遊艇天堂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分