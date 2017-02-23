商研院與澎湖簽備忘錄 打造亞洲遊艇天堂

2017-02-23 19:58

〔記者黃佩君／台北報導〕商研院與澎湖簽署備忘錄，帶動業者從遊艇產業邁向遊艇文化，6月更打造遊艇文化節。商研院董事長許添財、澎湖縣縣長陳光復、新加坡悅榕集團飯店營運副總裁林俊雄、亞果遊艇租賃股份有限公司董事長侯佑霖，今天上午簽署合作備忘錄，即日起將以科技化、智慧化、國際化概念輔導遊艇旅遊業者創新營銷，開發國內外消費市場並帶動新南向。

商研院表示，澎湖獲世界最美麗海灣美名認證，地理環境具備發展遊艇休閒及相關海洋觀光旅遊之潛力，是亞洲最具開發潛力的遊艇生活天堂；而悅榕集團為世界頂尖生態文化飯店經營團隊、亞果則已投入近億元打造澎湖遊艇專業碼頭，並打算加碼投資30億開發台南安平。此次首度整合四方形成緊密合作，希望透過產官研相互支援打造合作平台，創造國際服務業合作新模式。

商研院表示，台灣為世界前4大遊艇製造國，但所生產之遊艇多數外銷至歐美澳，自用休閒比例非常低，在遊艇休閒與海洋觀光的管理與服務方面，與國際發展也有嚴重落差。然而，據調查，國人旅遊對乘坐遊艇及遊輪的喜好程度逐年提高，從2004年的17%，到前年已成長34%，顯示台灣未來於遊艇旅遊與海洋觀光消費市場仍具成長空間。

而為搭配台灣首座國際性遊艇碼頭開幕，除簽署合作備忘錄外，6月下旬也將啟動「台澎遊艇生活節」，推動遊艇旅遊套裝行銷輔導案。商研院表示，未來將持續透過策略合作與輔導，讓台灣不再僅是遊艇製造的重要基地，更能夠成為海洋觀光與文化創意的旅遊勝地，利用觀光休閒產業引進全球消費力，將「遊艇製造」提升為「遊艇文化」。