刷卡贈送「旅平險」 多數僅保障出國搭機
2017-02-23 20:30
Money101表示，透過刷卡付機票或旅費而贈送的旅平險，大多數僅提供搭飛機期間，而沒有海外全程保障。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕228連續假期到來，又到國人出國旺季。若以刷卡買機票或支付旅遊團費，雖然信用卡均贈送免費的「旅遊平安險」（旅平險），但專家提醒，這類附贈贈送的旅平險，大多數信用卡僅提供搭飛機期間之保障、並非海外全程都有，建議民眾出遊前，檢視是否需要加強保障。
根據觀光局統計，去（2016）年出國人次高達1458萬人次，相較前（2015）年成長了10.6%。
國銀業者表示，多數費者或許知道，出國旅行若以信用卡刷團費8成或機票全額，就能享有「旅遊不便險」及「旅平險」；不過，在旅平險方面，部分消費者誤以為，可以擁有旅途中的全程保障，「實際上，一般贈送的旅行險，並非保障海外全程、只有搭飛機期間」。
而根據「Money101金融比較網」今天公布調查，在目前國內前十大「流通卡數」的銀行，絕大多數限定「頂級卡」、「商務卡」這類高端卡別，才享有「海外全程旅平險」，至於其它卡別，只有提供搭機期間才適用。
不過，仍有少數非頂級卡或商務卡提供海外全程保障；Money101指出，像聯邦銀的旅遊白金卡或御璽卡等，台新銀的御璽卡，仍有提供「海外全程旅平險」，包括：意外死殘費1000萬，意外醫療100萬元。
對此，Money101台灣總經理周純如強調，由於海外就醫費用高，即使刷卡有贈送海外全程旅平險，但像是感冒、拉肚子等「疾病」，並不在承保範圍內，建議民眾，應依自己需求加強旅遊保障。
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