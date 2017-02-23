| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
安平外海一舢筏燈亮卻無人 男船長疑落海 經典賽Live》兄弟9局大逆轉 2分差擊敗古巴 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 財經

刷卡贈送「旅平險」 多數僅保障出國搭機

Money101表示，透過刷卡付機票或旅費而贈送的旅平險，大多數僅提供搭飛機期間，而沒有海外全程保障。（記者王孟倫攝）

2017-02-23  20:30

〔記者王孟倫／台北報導〕228連續假期到來，又到國人出國旺季。若以刷卡買機票或支付旅遊團費，雖然信用卡均贈送免費的「旅遊平安險」（旅平險），但專家提醒，這類附贈贈送的旅平險，大多數信用卡僅提供搭飛機期間之保障、並非海外全程都有，建議民眾出遊前，檢視是否需要加強保障。

根據觀光局統計，去（2016）年出國人次高達1458萬人次，相較前（2015）年成長了10.6%。

國銀業者表示，多數費者或許知道，出國旅行若以信用卡刷團費8成或機票全額，就能享有「旅遊不便險」及「旅平險」；不過，在旅平險方面，部分消費者誤以為，可以擁有旅途中的全程保障，「實際上，一般贈送的旅行險，並非保障海外全程、只有搭飛機期間」。

而根據「Money101金融比較網」今天公布調查，在目前國內前十大「流通卡數」的銀行，絕大多數限定「頂級卡」、「商務卡」這類高端卡別，才享有「海外全程旅平險」，至於其它卡別，只有提供搭機期間才適用。

不過，仍有少數非頂級卡或商務卡提供海外全程保障；Money101指出，像聯邦銀的旅遊白金卡或御璽卡等，台新銀的御璽卡，仍有提供「海外全程旅平險」，包括：意外死殘費1000萬，意外醫療100萬元。

對此，Money101台灣總經理周純如強調，由於海外就醫費用高，即使刷卡有贈送海外全程旅平險，但像是感冒、拉肚子等「疾病」，並不在承保範圍內，建議民眾，應依自己需求加強旅遊保障。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 出國 刷卡 旅平險
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧味噌烤鮭魚
輕鬆煮✧高麗菜捲
餃子皮料理✧蔥肉餅
這樣蒸魚才好吃！
轉寄

標題：刷卡贈送「旅平險」 多數僅保障出國搭機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月23日‧星期四‧丁酉年正月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.