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閎暉去年每股虧損0.61元

2017-02-23  17:42

〔記者王憶紅／台北報導〕閎暉實業（3311）今日董事會承認105年度財報，全球合併營收為23.88億元，稅後淨損1.09億元，每股稅後虧損為0.61元。董事會並擬於6月13日召開股東會決議。

閎暉指出，去年經歷功能性手機按鍵持續衰退，但汽車產業機構件及核心技術應用於新產業領域的智慧穿戴裝置與遊戲機零組件等產品，佔營收比重顯著提升，公司除了持續開發發展跨產業價值客戶，並強化業務組織團隊，積極耕耘的新產業與客戶，預計於今年106年起逐步收成。

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  • 閎暉股價走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    閎暉股價走勢。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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