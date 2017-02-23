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聯電14奈米FinFET製程開始量產出貨

2017-02-23  17:31

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電今（ 23日）宣布，該公司自主研發的14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，已成功進入量產階段，出貨給主要客戶的14奈米量產晶圓，良率達先進製程的業界競爭水準，此製程將有助客戶開拓新應用電子產品。

聯電執行長顏博文表示，這次14奈米量產代表公司的製程技術進入里程碑，是聯電與客戶攜手努力的成果，象徵聯電能成功以合作模式將先進技術導入市場。聯電與其他客戶的合作也在順利進行中，將持續優化此製程，充分發揮14奈米FinFET在效能、功耗和閘密度所具備的優勢，以驅動次世代矽晶片在網路、人工智慧與各類消費產品等各領域的應用。

聯電表示，14奈米 FinFET製程效能競爭力已達業界領先標準，速度較28奈米增快55％，閘密度則達兩倍，此外，功耗與較28奈米減少約50％。14奈米客戶晶片現正於聯電的台南Fab 12A晶圓廠生產中，未來將因應客戶需求，穩步擴充14奈米產能。

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  • 聯電。（資料照，記者洪友芳攝）

    聯電。（資料照，記者洪友芳攝）

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