機械公會：今年挑戰兆元産業 一定成功
2017-02-23 20:34
〔記者羅倩宜／台北報導〕機械公會理事長柯拔希表示，去年因匯率衝擊，機械業挑戰兆元産業失敗。「但我們有信心，今年挑戰兆元一定成功。」柯拔希指出，近期廠商業績熱絡，很多已接單到6月份；「我們不擔心市場，只擔心匯率，希望跟對手國的起跑點相同。」
「2017台北國際工具展（TIMTOS）」即將於3月7日－12日在南港展覽館及花博爭艷館舉行，主辦單位外貿協會與機械公會今（23日）舉行展前記者會。外貿協會表示，今年參展人數及攤位都增加，其中參展廠商尤其擠爆，報名的有9500個攤位，但因場地限制僅能接受5430個攤位。
外貿協會秘書長葉明水指出，除了參展爆炸，預先登記參觀的買主人數也成長，目前已有來自逾90國4100位；其中以東協成長最快，今年越南預登買主較去年成長136%，馬來西亞及印度也大增。
機械公會理事長柯拔希説，TIMTOS在全球工具機展排名第5，可見國內産業實力之雄厚。不過國內供應鏈雖完整，但機械業産值已連續九年挑戰兆元失敗，主要是受國際需求疲軟、日圓貶值的衝擊。
「即使環境惡劣，機械業仍不斷成長。」柯拔希說，去年竸爭對手日韓均貶值，只有台幣全年升值3%；儘管如此，2016年機械業産值仍年增3.6%，達9900億元台幣。「若台幣不升，去年已挑戰兆元成功。」
對於今年機械業産望，柯拔希相當樂觀，認為「産值肯定上兆元」；除了有美國製造、智慧機械、日本奧運商機等題材、歐洲如義大利等國也在刺激內需。「最近業者接單很不錯，很多已接到6月份。」他預估，今年機械業出口應可年增5−10％。
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