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美股川普行情衝上2萬點 謝金河嘆：反觀台股...
2017-02-23 17:47
〔即時新聞／綜合報導〕 除了生技股外，美國各大指數幾乎每天都創新高，財信傳媒董事長謝金河感嘆的表示，美股在川普效應中，碰到什麼關卡都不怕，已經爆衝直上2萬點，而台股卻仍停留在1萬點以下。而川普行情會給美國資本市場帶來什麼衝擊，也值得大家拭目以待。
謝金河今在臉書發文，大嘆台股指數遠遠落後美股，他表示去年11月8日，川普「意外」當選美國總統，美股期貨盤一度重挫，道瓊指數最低殺至17883.56點，但在川普進入白宮，外資決定加碼投資美國後，美股直衝天際的突破2萬點大關，台股卻看不見美股車尾燈、停留在1萬點以下。
謝金河表示，目前美國大市值企業蘋果（Apple）已衝過7000億美元，第二名的谷歌（Google）也到5883億美元，微軟大約5000億美元，波克夏A股及亞馬遜都跨過4000億美元，臉書（Facebook）也到3906億美元。這些超級巨無霸把全球企業拋在後面，是很特殊的寫照。
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