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新台幣連3升收30.745元 創近21個月新高 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
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新台幣連3升收30.745元 創近21個月新高

2017-02-23  16:06

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間揚升格局，終場升值3.4分，以30.745元兌1美元作收，匯價連3升並創近21個月新高，台北外匯經紀公司成交量為5.78億美元。

外匯交易員表示，在外資偏向匯入、出口商月底拋匯，以及韓元彈升帶動，成為新台幣續強主因，然而，由於接近228假期，銀行間操作轉趨保守，導致匯市量能萎縮。

新台幣今以30.800元開出，最高30.724元、最低30.800元，終場收30.745元。

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  • 新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣示意圖。（資料照，記者李靚慧攝）

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