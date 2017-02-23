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綠色製造 台積電：2025年每片晶圓減少21％用電量

2017-02-23  15:39

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣電力將吃緊，台積電今舉行供應鏈管理論壇，共同執行長劉德音今天邀請供應商一起投入綠色製造，他表示，台積電預計2025年，每片晶圓將要減少用電量21%，新設備則將減少用電量達30%，既有設備減少用電量約14%。

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  • 台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

    台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

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