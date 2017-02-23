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三大法人買超43億 外資買超48億

台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣43.51億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2017-02-23  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信、自營商賣超，合計買超新台幣43.51億元。

外資今天買超48.89億元，投信賣超3.27億元，自營商賣超2.11億元。三大法人合計買超43.51億元。

台股今天跌9.47點，收在9769.31點，成交值新台幣989.84億元。

106年02月23日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,301,067,100 1,321,657,759 -20,590,659
自營商（避險） 3,343,661,090 3,534,470,220 -190,809,130
投信 1,025,957,580 1,352,465,266 -326,507,686
外資及陸資 27,927,026,474 23,037,474,059 4,889,552,415
合計 33,597,712,244 29,246,067,304 4,351,644,940

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