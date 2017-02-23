槓彭文正？張兆順：抗議不實言論炒作兆豐事件

彭文正今在臉書自爆曾怒槓兆豐金董座張兆順，對此張兆順表示，是抗議節目以不實言論炒作兆豐事件、不負責任。圖為張兆順。（資料照，記者李靚慧攝）

2017-02-23 14:56

〔記者李靚慧／台北報導〕針對政論節目主持人彭文正在臉書自爆怒槓兆豐金董座張兆順。張兆順今日還原現場對話過程，強調他第一時間沒看到彭，但之後二人的對話，是「彭文正的聲音很大」，他則當面向彭抗議，在節目用不實之詞炒作兆豐事件，對兆豐的傷害太大、不負責任，張兆順特別強調，他沒說「你這樣做對你沒有好處」的話。

針對彭文正在臉書自爆與兆豐金董事長張兆順的對話過程，張兆順今日表示，其中有諸多與實情不符之處。張兆順指出，2月22日晚上大約7點30分，他在喜來登飯店電梯前碰到彭文正，「我第一時間沒看到他、他叫住我，並邀我上他的節目」，張兆順說，當時他跟彭說，「我也很想上您們節目，把事情講清楚，但有二點事情要先釐清，第一，就是您在節目上說親自邀我12次我都斷然拒絕，這不是事實，我從未收到，這是說謊應先澄清；第二，kingstone跟兆豐之間的誤會是法律問題，應用法律處理，您們不能用公共節目幫他們.....」。

張兆順表示，現場彭文正的聲音很大，向他解釋找了10幾人邀請，「但我根本沒接到過，也不認識他說的兩三個人的名字」。張兆順說，他跟彭表示，他只有在過年前，曾接到彭文正助理來電，要他上節目，那是「唯一的一次」，因為他提出「不能亂剪斷章取義」的要求，助理說不能承諾，就掛電話了。

張兆順說，昨天彭文正回應，｢必要的話可以用live」，但他回答「您們有誠意、沒目的再說」。他也當場向彭文正抗議，在節目這樣炒作兆豐事件，「對我們傷害太大，太不負責任了」。

張兆順說，彭文正昨天也問他，有沒有看kingstone的書，「我說沒有，他問我為什麼不看，我說我不知道有什麼書，而且我為什麼要看他的書？彭說裡面有很多兆豐洗錢的事情，我回說那交給檢調調查不就好？」。彭則回說，難道您們不用對被罰的57億負責？我說「那不是我任內發生的，我是來救火的....... 」。

張兆順強調，彭文正的聲音很大，他因為不願在大庭廣眾之下衝突就離開了。他也鄭重表示，他沒說過「這對你們有什麼好處的話」，希望能為自己澄清。