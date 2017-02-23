北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重

《住展》雜誌發布北台灣各縣市新建案房價所得比，北市以33倍，為全台新建案購屋壓力最重的區域。（記者徐義平攝）

2017-02-23 12:31

〔記者徐義平／台北報導〕《住展》雜誌發布北台灣各縣市新建案房價所得比，北市以33倍，為全台新建案購屋壓力最重的區域，新北市則以20倍，為壓力第二沉重。反觀桃園市新建案房價所得比為10.85倍，為北台灣購屋負擔最輕鬆的區域。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，桃園市工業產值居全國第一，家庭可支配所得不亞於科技新貴濟濟的新竹地區，主要原因可能是電子科技業受到分紅費用化衝擊，科技新貴收入不如過去風光，再加上新竹房價跌幅極小，購屋負擔降得不多。反觀桃園近2年來新建案價格下修劇烈，各區跌幅從10~20％，應是導致ˋ桃園市民的購屋壓力大幅減輕。

根據《住展》雜誌統計北台灣新建案房價所得比，台北市為33.3倍、新北市為20.25倍、桃園市為10.85倍、新竹地區為10.98倍、基隆為11.17倍、宜蘭為12.63倍

根據行政院主計總處所發布的數據，北台灣以台北市每戶家庭可支配所得（中位數）最高，約113.4萬元，但最近一季新建案均價也最高，每坪均價約83.9萬元；中位數房型的45坪標準3房，總價約3776萬元，則每一家庭購屋所得比高達33.3年，代表要不吃不喝33.3年才能買1間房子。

北台灣家庭可支配所得第二高的桃園市，中位數約93.3萬元，新建案標準3房總價約1016萬元，房價所得比為10.85倍，是買新建案最輕鬆的縣市，購買新房子負擔只有台北市民的三分之一。