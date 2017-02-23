北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重
2017-02-23 12:31
《住展》雜誌發布北台灣各縣市新建案房價所得比，北市以33倍，為全台新建案購屋壓力最重的區域。（記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕《住展》雜誌發布北台灣各縣市新建案房價所得比，北市以33倍，為全台新建案購屋壓力最重的區域，新北市則以20倍，為壓力第二沉重。反觀桃園市新建案房價所得比為10.85倍，為北台灣購屋負擔最輕鬆的區域。
《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，桃園市工業產值居全國第一，家庭可支配所得不亞於科技新貴濟濟的新竹地區，主要原因可能是電子科技業受到分紅費用化衝擊，科技新貴收入不如過去風光，再加上新竹房價跌幅極小，購屋負擔降得不多。反觀桃園近2年來新建案價格下修劇烈，各區跌幅從10~20％，應是導致ˋ桃園市民的購屋壓力大幅減輕。
根據《住展》雜誌統計北台灣新建案房價所得比，台北市為33.3倍、新北市為20.25倍、桃園市為10.85倍、新竹地區為10.98倍、基隆為11.17倍、宜蘭為12.63倍
根據行政院主計總處所發布的數據，北台灣以台北市每戶家庭可支配所得（中位數）最高，約113.4萬元，但最近一季新建案均價也最高，每坪均價約83.9萬元；中位數房型的45坪標準3房，總價約3776萬元，則每一家庭購屋所得比高達33.3年，代表要不吃不喝33.3年才能買1間房子。
北台灣家庭可支配所得第二高的桃園市，中位數約93.3萬元，新建案標準3房總價約1016萬元，房價所得比為10.85倍，是買新建案最輕鬆的縣市，購買新房子負擔只有台北市民的三分之一。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 如何與綠營爭本土票？ 2018選戰黃國昌打算...
- 台客名嘴搶發聲明 重點擔心「過勞死」
- 鳳林山櫻花遲到 估228連假盛開
- 今起氣溫驟降 吳德榮：下週四又有「極地大陸氣團」
- 宥勝電影看完52Hz後 向魏德聖建言「享受點」
- 02/23 各報重點新聞一覽
- NBA》籃網送走奧運得分王 換來2017年首輪籤
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 年金改革主戰場 司委會召委民進黨抽得2席
- 係金A！未來「藍眼淚」天天看得見
- 他看前面路人一屁股滑下樓梯 下一秒讓網友笑翻...
- 合署辦公統籌警力 台南派出所整併啟動
- 地政局副局長跳樓亡 收押建商轉「偵」字案偵辦
- 新竹棒球場原地重建 藍議員反對
- 吳秉叡拚市長 爭取永和蓋停車場
- 恆春「好嬸」命案偵破 凶器竟是神轎樑棍
- 農會選舉涉賄選 木柵張姓參選人10萬交保
- 柯震東哥挺「彩虹」計畫 被問李毓芬打太極
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 缺錢動歪腦筋 工人下班後監守自盜
- 別再爬「黑山」！南投有法可開罰
- 被質疑黑箱 瞿海源：天地良心
- 展望會助學金 花蓮仍缺千萬
- 女嫌手抹毒暗殺卻沒事？ 專家駁：這種物質不可能存在
- 無水石膏案外案 段宜康大戰蔡正元 結果...
- 228事件70週年 228紀念館特展開幕
- 自由廣場》綠委應退回考監提名
- 長期家暴婦女殺夫又自戕 檢察官求輕判
- 川普讓人絕望？《華郵》網站寫下「民主已死」
- 北市都發局、建管處兩官員也被搜
- 元祖偶像「水晶男孩」姜成勳生日趴 貼心為粉絲做這件事
- 星二代傑尼斯團員 驚爆性侵
- H5N6病死雞就地掩埋 竹縣農業處點頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》New Taipei City official in bribery probe found dead
- 杜拜女網賽》大小詹晉8強 預約姊妹內戰
- 蕭淑慎姊弟戀路難走 命理師：恐有財務血光災
- 董事長編雷鬼頭 被虧變Matzka
- 早有預謀 竹林設瞭望台監看
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分