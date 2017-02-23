華碩Zenbo進駐國發會 龔明鑫心動也想買一台

華碩Zenbo進駐國發會，國發會副主委龔明鑫心動也想買一台。（記者陳梅英攝）

2017-02-23 12:25

〔記者陳梅英／台北報導〕華碩Zenbo年初首波開賣後，國發會也上網搶到一台，成為第一個有機器人進駐的中央部會，目前Zenbo已經開始上工，在國發會的工作，除了接待外賓、視訊與監控外，國發會副主委龔明鑫說，也可幫助國發會了解產業需求與趨勢，以利後續政策的制定。

由於Zenbo外形可愛，可拍照、說故事還會唱歌、搖頭擺腦裝害羞，龔明鑫說未來若大量鋪貨，他也想買一台回家給小朋友玩。

龔明鑫表示，過去台灣在物聯網發展上，絕大部分使用平台都是國外廠商提供，少有自己開發的平台，此次，華碩釋出Zenbo開發者平台供外界尤其是國內新創業者利用，算是跨出第一步，他也期許未來國內業者能在AI（人工智慧以及語音辨識能力上再精進，國發會將在政策上透過「五加二加三」創新產業如晶片半導體以及亞洲矽谷上提供協助。

以他作為一個使用者的身份來看，龔明鑫對Zenbo第一印象是覺得很可愛、很有趣，有一些互動出乎意料之外，他認為對小朋友應該會有吸引力，如果將來功能可以再精進，真正落實陪伴老年人功能，對台灣機器人以及居家照護產業來說應該是很大的進展。

Zenbo在今年元月1日於網路開賣後，短短4分鐘，已湧入上千筆訂單，首波限量168台已經銷售一空，華碩表示，目前工廠正在趕工中，預計最快3月可以大量在市場上鋪貨。也透過這168台首賣收集使用者意見，希望未來透過軟體更新方式，不斷增強Zenbo的服務功能。

華碩指出，不同於鴻海集團先前推出的Pepper以商業需求為主，Zenbo的定位是居家照護，在外形上，只有60公分，圓頭圓身，智商約等於2歲小孩，都是針對小朋友需求設計，華碩董事長施崇棠的夢想是希望Zenbo能進到千家萬戶，成為家庭的一份子。