土銀去年獲利127.84億元 創歷年新高
2017-02-23 11:07
土銀董事長凌忠嫄（左）及總經理高明賢。（記者盧冠誠攝）
〔記者盧冠誠／台北報導〕土地銀行董事長凌忠嫄今天表示，土銀去年表現亮眼，稅前盈餘127.84億元，創歷年來新高，自2011年以來，已連續6年突破百億元。
凌忠嫄指出，去年是土銀70週年，古人有云「人生70才開始」，所以今年又是嶄新的一年。
財政部100％持有的土銀，同時也是台灣不動產授信龍頭，繼昨日主辦正義國宅都市更新逾120億元聯貸案後，土銀主管說，過去累計受理都更案件，截至1月底已達112件，承作總金額超過1000億元，目前進行中還有54件，可撥款額度568億元。
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