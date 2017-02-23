聯發科積極卡位車聯網 車用新晶片第2季供貨
〔記者卓怡君／台北報導〕 聯發科（2454）今天宣布推出汽車及工業級應用的高精度定位全球衛星導航系統解決方案MT3303，該方案整合GNSS和記憶體晶片，可支援GPS、Glonass、Galileo和中國北斗等四種全球衛星導航系統規格，MT3303目前已送交汽車電子AEC-Q100 （汽車用積體電路應力測試標準）認證，該認證將於第1季完成，預計第2季開始供貨。
聯發科表示，MT3303是一款高度整合一體化定位解決方案，整合節能的獨立ARM 處理器和8MB記憶體 （通過外部硬體裝置可拓展至128MB），MT3303採用5-ball VFBGA封裝，電路板面積僅為4.3平方毫米，而且能承受從零下40攝氏度到零上85攝氏度的溫度範圍，可達到工業級別的應用要求，特別適合各種汽車應用場景和敏感性貨物的資產追蹤。
此外，MT3303採用高精度的10Hz技術，即使在高速移動的動態場景下，例如駕駛汽車時，也能實現高精度定位，而且具有高靈敏度，在建築密集的區域中定位表現尤其出色。 此外，MT3303還可以充分發揮中國北斗的優勢，搭配北斗衛星天機增強數據與地面高精度基站地面增強系統，可以在無干擾環境下輕鬆實現小於一公尺的精準定位，讓導航或車隊追蹤都更為精準。
MT3303具有三種智慧電源模式，在節省電量的同時還能保持各種場景的高精確度。低功耗模式適用於較慢的動態場景，如貨物或物流追蹤，相較於車載導航和救護車等時時都要求高精確度和快速定位的應用場景，省電幅度可達70％。另一種間歇式模式，則可在車輛防盜追蹤或警報系統等應用程序開或關時進一步降低功耗。
在軟體方面， MT3303利用獲市場認可的GNSS韌體，提供了反電子欺騙和人為干擾檢測等先進功能。聯發科技的軟體技術能達到即使在衛星信號較弱的區域，不論是線上或線下場景，也都能保證快速的首次定位時間 （TTFF），提供符合終端用戶期望、近乎即時的優質體驗。
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