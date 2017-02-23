東芝記憶體股權花落誰家 專家點名4家台系企業

日本多家媒體報導，東芝公司為籌措1兆日圓以上資金，確定在24日重新招標，出售快閃記憶體事業過半股權。圖為東芝社長綱川智。（法新社）

2017-02-23 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本東芝公司將在本月24日重新招標，出售旗下快閃記憶體事業過半股權，以避免3月底時債務超過資產。消息一出受到市場關注，前外資分析師、半導體專家陸行之表示，東芝仍會以熟悉的合作夥伴做為首選。

本報曾報導，東芝原先表態將出售快閃記憶體事業不到20％股權，現在則希望拉高到50％以上，為了不讓單獨一家公司掌握經營權，東芝傾向將股權分別以少部分出售給不同公司，東芝高層表示：「在出售條件調整以後，資金雄厚的跨國企業也陸續前來詢問」

《東森新聞雲》報導，陸行之分析，東芝想找的是投資人而非掌控者，因此鴻海因想要主導經營而被淘汰的消息，可信度很高，台積電則沒有參與買賣。陸行之認為，東芝以熟悉的合作夥伴為首選，包括力成、群聯、金士頓等台灣企業或有「台灣血統」的公司。

報導指出，陸行之認為潤泰集團因為積極投資新興產業，且願意以投資人角度加入買賣，也符合東芝需求。陸行之表示，雖然以上4家企業符合條件，但能否吃下約88億元的股權，也是一大挑戰。