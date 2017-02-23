2/23重要財經新聞一覽

2017-02-23 09:32

自由時報財經︰嚴審中資併購 美擬擴增CFIUS權限

中國企業和財團近來在美投資激增，美國會兩黨議員正大力推動聯邦機構對中資的嚴格審查。《華爾街日報》報導，美國聯邦參議院共和、民主兩大黨領袖正草擬擴增美國外商投資委員會（CFIUS）權限的法案，要求更嚴格審查中國對「科技業」的投資，或審查外資時須納入「經濟因素」的考量。

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蘋果日報財經︰附22條款 呂芳銘郭台銘買TBC 過關

亞太電信（3682）董座呂芳銘、鴻海（2317）董座郭台銘以個人資金入主有線電視系統TBC（台灣寬頻通訊）案，國家通訊傳播委員會（NCC）昨以附加22條款通過，泛鴻海集團成功插旗國內有線電視系統，開啟鴻海數位匯流大門，鴻海智慧生活領域布局向前邁進一大步。

工商時報財經︰中國證監會「A股再融資新規」從嚴 陸企併購限縮 台廠喘口氣

近年中國半導體企業大舉在全球進行併購，例如紫光集團欲收購台廠力成、南茂等，引起多方關注。但中國證監會日前公布再融資新規，嚴控上市公司融資額度和期限，以遏止企業融資泛濫、進行資本運作，受此影響，紫光等陸企的海外布局恐受衝擊，台廠也能在被併購壓力下稍為喘口氣。

中國時報財經︰凱基：台股萬點可期

2017年經濟動能已由疲弱轉強為復甦，受惠全球總體經濟正向循環，以出口為主的台股，因企業獲利亦跟隨腳步、步入較強成長周期；凱基投顧預估，今年台股企業獲利將成長10.6％，脫離前2年分別年減0.7％以、1.1％的窘境，且科技、金融將扮演台股獲利最主要的動能，台股重返增長、上攻萬點指日可待。

經濟日報財經︰防洗錢 買房擬禁用現金

加強防制洗錢，法務部研議推動大額交易無現金化，首波可能鎖定不動產、名車及珠寶等交易，依洗錢防制法授權規定，指定須使用現金以外的支付工具，法務部下半年將與相關部會研商，並聽取相關業者意見。

星島日報財經︰駿傑首掛飆五倍 半日遭證監停牌

正當外界關注證監會會否加強打擊股權過度集中的新股之際，原以為成功闖關，順利在創業板上市的駿傑集團（8188），昨日上市僅半日，股價急飆五倍之際，突然被證監會勒令停牌，停牌前收報3.47元，較配售價0.54元，高出5.4倍。