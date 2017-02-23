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台微體攜手台中中國附醫 擴大臨床試驗

2017-02-23  08:54

〔記者陳永吉／台中報導〕專精於奈米藥物研發的台微體（4152）昨天與中國醫藥大學附設醫院簽訂合作協議，雙方將就台微體自行研發的2款抗癌新藥以及1款長效緩釋關節炎用藥進行臨床試驗合作，台微體董事長洪基隆（見圖右）表示，此次合作主軸是將台微體針對尚缺的醫療需求所開發的多款新藥，透過中國附醫的臨床試驗中心平台，將收案範圍擴及中部地區，造福中部地區病人。

洪基隆指出，瑞士人口比台灣少，但卻有全世界排行前10大的2家大藥廠，當中臨床試驗扮演重要的角色，是生技醫藥業發展的基礎，過去台微體一向以北部及國外的醫療院所作為主要的臨床試驗合作對象，不過中國附醫乃中部醫療院所當中的佼佼者，雙方合作將利於臨床試驗的發展。

台微體總經理葉志鴻表示，目前台微體已有3項藥品上市，1項藥品正在歐洲申請藥證，另外還有4項藥品已經進行到臨床2期試驗，這次與中國附醫合作的3項藥品分別為TLC388、TLC599及TLC178，其中TLC388將分別針對原發性肝癌合併門靜脈癌栓患者以及直腸癌患者進行收案、TLC599則針對膝關節炎引發的肌肉骨骼疼痛、TLC178則以淋巴癌病患為主。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽（見圖左）表示，中國附醫是目前台灣成長最快的醫院，在全台共有4000張病床、在台中就有2000張，是全台灣排行前幾名的醫療體系，癌症新診斷個案為中區最多、臨床數量也是中部第一，這次跟台微體合作，進行抗癌、長效緩釋關節炎新藥臨床試驗，希望此3項研究的成果能夠造福病人。

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  • 台微體昨天與中國醫藥大學附設醫院簽訂臨床試驗合作協議。（記者陳永吉攝）

    台微體昨天與中國醫藥大學附設醫院簽訂臨床試驗合作協議。（記者陳永吉攝）

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