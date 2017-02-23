張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
2017-02-23 07:58
長榮航董事長張國煒。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒接受週刊專訪，強調一定會在今年成立新的航空公司，前長榮航空發言人聶國維指出，對於籌組新公司，現在正密切洽談合作對象，將投入20億資金組機隊；不過網友質疑，20億要成立航空公司且還要買飛機不太可能，聶國維對此也做出解釋。
張國煒打算成立新的航空公司，在網路上引起熱烈討論，有人看好，也有質疑聲出現。有網友認為「一架飛機就不只20億元，機隊不知道要怎麼弄？」對此聶國維說，20億元應該是指新航空公司成立的最低資本額門檻，未來也會再增資。聶國維進一步指出，成立新航空公司一定會買飛機，但是是否會買10架現在還不清楚，除了自購飛機外也可以用租的，不會完全都自購。
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