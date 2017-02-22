大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
2017-02-22 22:20
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月22日）開獎的第106000015期大福彩頭獎及大福獎均摃龜；第106000045期今彩539頭獎開出1注，由台南市東區大同路二段207號的「土地婆彩券行」開出。
第106000015期大福彩中獎號碼為：「01、10、20、27、33、34、40，特別號26」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共96注獲得，每注可得4000元；肆獎共1772注獲得，每注可得400元；普獎共1萬3323注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。
第106000045期今彩539中獎號碼為「07、17、23、30、37」頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共206注獲得，每注可得2萬元；參獎共6910注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7585注獲得，每注可得50元。
第106000045期39樂合彩中獎號碼為「07、17、23、30、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7398注中獎，每注可得1125元。
第106000045期3星彩中獎號碼為「219」，正彩共112注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000045期4星彩中獎號碼為「3759」，正彩共14注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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