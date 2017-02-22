華固董座鍾榮昌：5年內房價難再大漲

2017-02-22 21:22

〔記者徐義平／台北報導〕去年全台房市買氣歷經史上首見的最低迷買氣，全年僅24.5萬棟，至於，今年房市走向，多數建商董座認為，買氣會慢慢回溫，但價格則有「談」的空間。華固建設董事長鍾榮昌指出，目前房市買氣其實緩步回溫，預期大台北房價年底便可落底，不過，5年內房價難再大漲。

他進一步解釋，去年與今年是2013~2014年房價高點時預售建案的交屋時間點，隨之多數建商便減少供給，因此，建案供給不再大量供給的情況下，房價自然會慢慢落底。

鍾榮昌昨在自家春酒上指出，今、明兩年仍是以銷售手中成屋為主，購地則暫無計畫，而且會採取減量經營策略，不會逆勢操作追求高成長，這樣會很危險，所以市場有多大，便推多少建案。

至於，減量推案是否會造成未來營收衰減，導致配息配股減少。他則表示，未來3~5年將拉高配息率，從過往的5成，拉高至8成，賺多少便配多少。

對於，目前建案的價格策略，鍾榮昌認為，要以建案鄰近平均實價為主要參考，給予想要購屋的民眾一個「親民價格」，以北市建國北路、八德路都更案「樂慕」為例，每坪均價90萬出頭，面高架橋那側，每坪80餘萬，相較周邊甫交屋建案均價，有著1成的讓利空間。此外，土城的「華固新綠洲」案，則以升級建材再加上5~8%的讓利空間，近期也快接近完銷。

無獨有偶，大陸建設董事長張良吉指出，目前豪宅市場也屬於自住需求，買家對於出價都相對保守，因此，會給予1成以內的討論空間。