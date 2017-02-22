投信私募基金 最快第2季發行

2017-02-22 21:02

〔記者廖千瑩／台北報導〕投信發私募基金，直接投資文創、基礎建設、太陽能等實體經濟，最快第二季就看的到。投信投顧公會理事長張錫今天說，公會將在3月16日理監事會中通過投信發私募基金，之後將提案給金管會證期局，業者最快4月就可以發私募基金。

投信投顧公會今天舉行媒體春酒，張錫今天表示，去年11月開始積極推動投信發私募基金，現在已經有譜，預估等證期局一宣布開放，業者就可以各憑本事去發基金，最快第二季就有商品問世。

張錫說，公會將在3月16日理監事會中通過投信發私募基金的案子，之後再提案給金管會證期局，等證期局透過行政命令允許採LP（有限合夥人）架構的私募基金成立，業者就可以推了，屆時包括直接投資文創、基礎建設、太陽能等，統統都可以。