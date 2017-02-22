大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-22 21:03
〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月22日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：
大福彩：01、10、20、27、33、34、40，特別號26。
今彩539：07、17、23、30、37。
39樂合彩：07、17、23、30、37。
3星彩：219。
4星彩：3759。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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