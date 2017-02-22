Q1台灣投資人信心指數降溫 改寫歷史次低

摩根台灣投資人信心指數最新結果出爐，第一季台灣投資人信心指數仍在低檔徘徊。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-22 20:48

〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根台灣投資人信心指數最新結果出爐，第一季台灣投資人信心指數仍在低檔徘徊，較去年第四季小幅滑落0.3個基準點至80.7，指數再度改寫歷史次低，甚至低於金融海嘯81.8的水位。進一步分析，拖累本季指數的主因，主要是投資人對國內政治環境、台灣經濟景氣展望，以及台股投資環境的信心度不足。

值得注意的是，在通膨預期增溫帶動，推升本季有89.0%的投資人預期未來半年台灣物價將走揚，回升至近3年以來高點。至於對房價看法，本季看升房價的投資人比率與前季差異不大，由前期的17.4%微升至18.0%。

檢視組成台灣投資人信心指數的6大指標，與前期調查相較，此次剛好3升3降。而走升3大指標，包括「自己投資組合未來6個月的增值可能性」、「全球經濟景氣」、「台股指數」，而走低的指標，則依序為「台灣整體政治環境與兩岸關係」、「台灣經濟景氣」，以及「台灣整體投資市場環境與氣氛」。