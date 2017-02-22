力成今年擬配發4元現金股利 現金殖利率4.48％

2017-02-22 19:21

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測大廠力成 （6239） 今宣佈，去年盈餘每股擬配發4 元現金股利，盈餘配發率約64.5%，以今收盤價89.2元計算，現金殖利率4.48%。

受惠記憶體行情好轉，供需吃緊與價格上漲，力成去年繳出傲視封測同業的營運佳績，全年合併營收為483.43億元，年增13.69%，創歷史新高，稅後盈餘為48.35億元，年增20.4%，每股盈餘6.2元，較前年的5.2元增加1元。

力成去年盈餘每股擬配發4元現金股利，其中包括3.28元盈餘分配、0.72元的資本公積分配，共計將發出31.16億元現金股利給股東。