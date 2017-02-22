外資加持 華航股價重返10元票面

2017-02-22 19:19

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）在今年獲利可望較去年好，吸引外資加碼下，今日以小漲0.05元的10元作收，這是睽違3個月後的重返票面價格。

外資二月以來積極買超華航，加上今日日買超的3444張，累計2月買超達3.5萬張。昨日除外資買超華航外，自營商也買超華航796張，總計三大法人買超華航4240張。

華航董事長何煖軒日前表示，在排除不利因素後，華航今年獲利一定比去年好，另外，為服務國內消費者，華信航空將成立第二機隊。

值得注意的是，100%持股的虎航，今年1月轉虧為盈，當月獲利3000萬元，是繼去年2月單月獲利後的首次獲利。

何煖軒指出，華航去年可說高潮迭起（員工罷工事件），目前已經是風平浪靜。華航去年前三季每股獲利約0.33元。

何煖軒指出，華信航空目前旗下機隊適合二小時以上的航程，因此計畫組第二機隊，服務國內線，並將在上半年成立。

而華信航空為讓嚮往飛行的航空迷一圓飛行夢想，特別與安捷飛航訓練中心合作推出「華信航空飛行體驗營」，華信航空總經理韓梁中表示，即日起開放網路報名，兩天一夜的飛行體驗營，每梯次僅接受8位學員，預計於 3月18、19兩天推出第一梯次飛行體驗營。