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收購台灣寬頻通訊過關 呂芳銘：謝謝關心

2017-02-22  19:02

〔記者王憶紅／台北報導〕針對鴻海副總裁、亞太電信董事長呂芳銘收購TBC（台灣寬頻通訊）經營管理權，國家通訊傳播委員會NCC審查通過一事，亞太電信僅代表亞太電信董事長呂芳銘「個人」傳達TBC案的回應，呂芳銘表示，「謝謝關心」。

今日NCC以附帶條件22條通過呂芳銘收購TBC一事，呂芳銘表示，謝謝關心。

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  • 亞太電信董事長呂芳銘（圖左）。（記者王憶紅攝）

    亞太電信董事長呂芳銘（圖左）。（記者王憶紅攝）

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