歐付寶併綠界 擴大第三方支付
2017-02-22 18:59
〔記者張慧雯／台北報導〕歐買尬旗下歐付寶今（22）日宣布將成立歐付寶投資控股公司，用換股方式併入歐付寶與綠界，股份轉換後歐付寶投控公司，藉由統一管理平台，提升對各子公司管理效能，以求提升整體經營綜效目標，及提高競爭力擴大營運範疇，達成跨業經營提升綜效。
歐付寶指出，依據揚智聯合會計師事務所胡湘寧會計師所出具之換股比例評價報告及合理性意見書及股份轉換契約書規定，歐付寶投控公司與歐付寶電子支付公司換股比例為1.265：1；歐付寶投控公司與綠界科技公司換股比例為6.535：1；此次股份轉換後歐買尬持有歐付寶投控公司持股比率為34.035%。
目前歐付寶電子支付公司及綠界科技公司的董事會已分別決議通過並將提報各自臨時股東會，待全體股東同意後將持有的歐付寶電子支付公司及綠界科技公司股份全部轉讓予歐付寶投控公司，以轉換歐付寶投控公司新增資發行之股份146,112仟股；未來股份轉換後，歐付寶電子支付公司及綠界科技公司等兩家公司將成為歐付寶投控公司100%持股子公司。
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