| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

今年智慧型手機亮點 三星：AI是主流

2017-02-22  17:05

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮指出，智慧型手機在硬體已相當成熟下，今年智慧型手機的亮點將是搭載AI（人工智慧）。

李元榮在首間《SAMSUNG VISION LAB》品牌概念展館今日開幕時做出上述說法。

已在台灣設立23年的三星電子，首次以獨立POP-UP Store型式，進駐台北最夯的貨櫃市集「Commune A7」，打造首間《SAMSUNG VISION LAB》品牌概念展館，並在今日正式開幕。

李元榮指出，預期到年底時，智慧型手機的AI功能，是可以做到消費者拍攝物件照片上傳後，螢幕顯示此物件附近何處可以購買、價格優惠比較等功能。

另外，市場傳出智慧型手機部分零組件供貨吃緊，甚至缺貨情形，李元榮表示，目前有聽說OLED面板供貨較吃緊，預估OLED面板缺貨問題恐需到今年年中才會較緩解。

李元榮分析，OLED面板貨源傳出供應吃緊，主要是手機品牌廠商定位的高階機款幾乎都採用OLED面板，未來OLED面板已成為高階機種基本配備，但由於現階段產能有限，主要以三星、LGD為主，儘管鴻海（2317）集團夏普（Sharp）將擴產，但短時間產能仍不足供應市場需求。李元榮說，此波OLED面板吃緊問題，恐等今年中才有機會較舒緩。

三星SAMSUNG VISION LAB今日開幕，台灣三星總經理李載燁指出，VISION LAB整合三星品牌資源，提供專業快修、Beacon聰明對話、多元配件一應俱全、主題式活動策劃創造深度體驗等4大創新；推出「保內快修兩小時服務｣，讓消費者看完一場電影就可完修。李載燁強調，希望藉由VISION LAB，更加貼近消費者。

廣告
  • 圖左到右分別為台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮、台灣三星電子總經理 李載燁、台北市政府產業發展局局長林崇傑。（記者王憶紅攝）

    圖左到右分別為台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮、台灣三星電子總經理 李載燁、台北市政府產業發展局局長林崇傑。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AI 台灣三星 智慧型手機
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：今年智慧型手機亮點 三星：AI是主流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.