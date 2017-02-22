今年智慧型手機亮點 三星：AI是主流

2017-02-22 17:05

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮指出，智慧型手機在硬體已相當成熟下，今年智慧型手機的亮點將是搭載AI（人工智慧）。

李元榮在首間《SAMSUNG VISION LAB》品牌概念展館今日開幕時做出上述說法。

已在台灣設立23年的三星電子，首次以獨立POP-UP Store型式，進駐台北最夯的貨櫃市集「Commune A7」，打造首間《SAMSUNG VISION LAB》品牌概念展館，並在今日正式開幕。

李元榮指出，預期到年底時，智慧型手機的AI功能，是可以做到消費者拍攝物件照片上傳後，螢幕顯示此物件附近何處可以購買、價格優惠比較等功能。

另外，市場傳出智慧型手機部分零組件供貨吃緊，甚至缺貨情形，李元榮表示，目前有聽說OLED面板供貨較吃緊，預估OLED面板缺貨問題恐需到今年年中才會較緩解。

李元榮分析，OLED面板貨源傳出供應吃緊，主要是手機品牌廠商定位的高階機款幾乎都採用OLED面板，未來OLED面板已成為高階機種基本配備，但由於現階段產能有限，主要以三星、LGD為主，儘管鴻海（2317）集團夏普（Sharp）將擴產，但短時間產能仍不足供應市場需求。李元榮說，此波OLED面板吃緊問題，恐等今年中才有機會較舒緩。

三星SAMSUNG VISION LAB今日開幕，台灣三星總經理李載燁指出，VISION LAB整合三星品牌資源，提供專業快修、Beacon聰明對話、多元配件一應俱全、主題式活動策劃創造深度體驗等4大創新；推出「保內快修兩小時服務｣，讓消費者看完一場電影就可完修。李載燁強調，希望藉由VISION LAB，更加貼近消費者。