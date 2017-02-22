| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

彰銀獲利創新高 董座張明道：今年還要更好

2017-02-22  16:33

〔記者盧冠誠／台北報導〕彰銀（2801）去年繳出稅前盈餘140.83億元優異成績單，逆勢創下歷史新高，彰銀董事長張明道今天表示，期盼今年獲利可比去年好，並與台灣GDP（國內生產毛額）同步成長。

展望2017年，張明道指出，景氣已於去年第四季落底，今年可望緩步復甦，且整體來看，不確定性仍高，尤其是美國總統川普本身就是一隻大的黑天鵝，還可能不時會生出小黑天鵝。

此外，彰銀也確定6月16日將舉行股東會並進行董事改選，對於相關議題，張明道以「會把工作做好，不會讓外界失望」回應。暗示財政部依舊會全力以赴，爭取最多席次。

廣告
  • 彰銀董事長張明道（右）及總經理施建安。（記者盧冠誠攝）

    彰銀董事長張明道（右）及總經理施建安。（記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張明道 彰銀
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：彰銀獲利創新高 董座張明道：今年還要更好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.