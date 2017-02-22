彰銀獲利創新高 董座張明道：今年還要更好

2017-02-22 16:33

〔記者盧冠誠／台北報導〕彰銀（2801）去年繳出稅前盈餘140.83億元優異成績單，逆勢創下歷史新高，彰銀董事長張明道今天表示，期盼今年獲利可比去年好，並與台灣GDP（國內生產毛額）同步成長。

展望2017年，張明道指出，景氣已於去年第四季落底，今年可望緩步復甦，且整體來看，不確定性仍高，尤其是美國總統川普本身就是一隻大的黑天鵝，還可能不時會生出小黑天鵝。

此外，彰銀也確定6月16日將舉行股東會並進行董事改選，對於相關議題，張明道以「會把工作做好，不會讓外界失望」回應。暗示財政部依舊會全力以赴，爭取最多席次。