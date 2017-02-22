| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

應材：台半導體仍居領導地位 看好5大技術發展

2017-02-22  16:30

〔記者洪友芳／台北報導〕全球設備龍頭廠應用材料總裁蓋瑞‧狄克森（Gary Dickerson）今指出，中國目前在半導體業還跟在產業後面，他對台灣不管在技術、人力資源等方面都很有信心，台灣領導廠商將會持續居領導地位，也會持續成長。

狄克森並認為，科技技術創新速度越來越加速，加速的改變來自半導體，台灣就是半導體的基礎來源，應材是全球性企業，與台灣業界合作密切，目前在台灣有二千名員工，在台有生產製造與研發能力，去年代工設備出貨10億美元、2百家供應商，預期今年市場持續成長，應材在台業務也會持續擴大。

對於中國積極發展半導體業，狄克森表示，中國目前發展還跟在產業後面，非領先地位，但卻是全世界成長最快的市場，預期今年營收將達26億美元，相較2015年，半導體成長二倍、服務與顯示器則各成長50%。應材在台灣或中國都有佈局，都會給客戶最大的支援。

今年是應用材料創立的50周年，狄克森指出，繼去年營運創新高，該公司預期今年仍會有創新高記錄，將聚焦五大技術轉折與發展動能，包括10與7奈米的晶圓製程技術、3D NAND快閃記憶體、圖樣成形、先進顯示器技術、中國發展。

廣告
  • 全球設備龍頭廠應用材料總裁蓋瑞‧狄克森（Gary Dickerson）。（記者洪友芳攝）

    全球設備龍頭廠應用材料總裁蓋瑞‧狄克森（Gary Dickerson）。（記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 半導體 應用材料
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：應材：台半導體仍居領導地位 看好5大技術發展


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.