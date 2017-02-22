應材：台半導體仍居領導地位 看好5大技術發展

2017-02-22 16:30

〔記者洪友芳／台北報導〕全球設備龍頭廠應用材料總裁蓋瑞‧狄克森（Gary Dickerson）今指出，中國目前在半導體業還跟在產業後面，他對台灣不管在技術、人力資源等方面都很有信心，台灣領導廠商將會持續居領導地位，也會持續成長。

狄克森並認為，科技技術創新速度越來越加速，加速的改變來自半導體，台灣就是半導體的基礎來源，應材是全球性企業，與台灣業界合作密切，目前在台灣有二千名員工，在台有生產製造與研發能力，去年代工設備出貨10億美元、2百家供應商，預期今年市場持續成長，應材在台業務也會持續擴大。

對於中國積極發展半導體業，狄克森表示，中國目前發展還跟在產業後面，非領先地位，但卻是全世界成長最快的市場，預期今年營收將達26億美元，相較2015年，半導體成長二倍、服務與顯示器則各成長50%。應材在台灣或中國都有佈局，都會給客戶最大的支援。

今年是應用材料創立的50周年，狄克森指出，繼去年營運創新高，該公司預期今年仍會有創新高記錄，將聚焦五大技術轉折與發展動能，包括10與7奈米的晶圓製程技術、3D NAND快閃記憶體、圖樣成形、先進顯示器技術、中國發展。