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三大法人買超38億 外資買超28億

2017-02-22  15:54

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣38.05億元。

外資今天買超28.13億元，投信賣超0.91億元，自營商買超10.83億元。三大法人合計買超38.05億元。

台股今天漲14.85點，收在9778.78點，成交值新台幣993.05億元。

106年02月22日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,873,197,730 1,307,260,813 565,936,917
自營商（避險） 3,971,151,219 3,453,408,614 517,742,605
投信 1,086,929,350 1,178,235,726 -91,306,376
外資及陸資 23,693,923,053 20,881,288,315 2,812,634,738
合計 30,625,201,352 26,820,193,468 3,805,007,884

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  • 台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣38.05億元。（資料照，記者王孟倫攝）

    台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣38.05億元。（資料照，記者王孟倫攝）

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