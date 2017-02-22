三大法人買超38億 外資買超28億
2017-02-22 15:54
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣38.05億元。
外資今天買超28.13億元，投信賣超0.91億元，自營商買超10.83億元。三大法人合計買超38.05億元。
台股今天漲14.85點，收在9778.78點，成交值新台幣993.05億元。
|106年02月22日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,873,197,730
|1,307,260,813
|565,936,917
|自營商（避險）
|3,971,151,219
|3,453,408,614
|517,742,605
|投信
|1,086,929,350
|1,178,235,726
|-91,306,376
|外資及陸資
|23,693,923,053
|20,881,288,315
|2,812,634,738
|合計
|30,625,201,352
|26,820,193,468
|3,805,007,884
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