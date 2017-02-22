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貿易竸爭力連掉4年 進出口公會評比台灣快掉出A段班

2017-02-22  15:56

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北市進出口商業同業公會今（22）日發表「2017全球暨新興市場貿易環境及潛力報告」，台灣的貿易竸爭力連續4年下滑，在評級為A的國家中，排名最後。進出口公會呼籲政府，加速與穆斯林、印度等新興市場結盟；推動新南向時也要成立東協10國及南亞6國智庫，以發揮綜效。

進出口公會表示，台灣貿易竸爭力排名持續下滑，目前雖仍歸類在「極力推薦」的A級地區，但已滑落至A級最後一名；若不積極因應，將落入B級貿易地區。今年排名下滑的3大主因為：新興市場強勢竸爭力、長期低薪及人才斷層、貿易高度依賴中國。

調查報告主持人呂鴻德教授指出，台灣經貿發展陷入4大困境，包括：全球經貿動能不足、英國脫歐衝擊、全球外需疲軟、出口過度依賴中國。報告並對政府提出6大建言，包括一、政府推動新南向應成立18國智庫，包括東協10國、南亞6國及紐澳。二、新南向應整合一帶一路。三、開發東協及南亞市場，應從出口貿易轉型為品牌布局。四、因應美國市場復甦，台灣科技業應從賣零件升級為賣服務。五、改善人才流失問題。六、強化跨境電商市場。

「全球暨新興市場貿易環境及潛力報告」已進入第9年，針對全球54國進行調查，評估其貿易竸爭力。主要指標包括「貿易自由」、「貿易便捷」、「貿易風險」、「貿易趨勢」等；並根據評估結果，分為「極力推薦」、「值得推薦」、「勉予推薦」、「暫不推薦」等4大等級。

除了台灣外，今年貿易竸爭力排名前5依序為：美國、新加坡、德國、荷蘭、加拿大。美國今年超越新加坡，名列第一。在新興市場方面，排名上升最快的為印度、科威特、捷克及菲律賓。其中印度因年輕人口紅利高，製造成本低，逐漸取代中國成為全球製造中心。

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  • 台北市進出口公會22日公布2017全球暨新興市場貿易境與潛力報告，圖為進出口公會理事長黃呈琮（左一）、商發院董事長許添財（左二）、調查報告主持人呂鴻德。（記者羅倩宜攝）

    台北市進出口公會22日公布2017全球暨新興市場貿易境與潛力報告，圖為進出口公會理事長黃呈琮（左一）、商發院董事長許添財（左二）、調查報告主持人呂鴻德。（記者羅倩宜攝）

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