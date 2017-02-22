調研：今年蘋果新機出貨量上看1億支
2017-02-22 14:09
〔記者陳梅英／台北報導〕全球市場研究機構TrendForce最新調查顯示，蘋果今年將推出三款iPhone新機，並在硬體上做出重大的更新，預估今年iPhone新機的總出貨量將上看1億支以上，其中以最高階的AMOLED機種佔整體出貨比重最高，帶動蘋果智慧型手機全年出貨量達到2.3億支的水準，年成長近6%。
根據目前供應鏈消息來看，三款機種中的最大亮點落在高階款iPhone上。該機種將首度搭載5.8吋AMOLED面板，解析度達2K等級，不過由於3D玻璃良率不佳、加上落摔難以通過，預計將不採用側邊雙曲面設計，其玻璃蓋板仍維持與現行機種相同的2.5D設計，而實體Home鍵功能將整合在面板中，讓搭載的長型螢幕比例將超過2：1，機身大小則與4.7吋機種相若。此外，該機預計搭載3GB行動式記憶體，儲存容量預計推出64GB／256GB。
TrendForce表示，高階款iPhone也可望搭載3D Sensing技術，除可應用於人臉辨識功能，也有利於未來支援AR應用。
而在標準款iPhone新機部分，5.5吋機種在規格上與高階款最大的不同，在於螢幕仍維持使用LCD面板，行動式記憶體方面將搭載3GB，最高儲存容量預計將為256GB。
在4.7吋機種方面，螢幕依然使用LCD面板，行動式記憶體則維持在2GB，而儲存容量預計最高為256GB。此外，4.7吋機種將在定價上與高階及5.5吋機種iPhone做出差異化，顯示在全球智慧型手機市場競爭越趨激烈的趨勢下，蘋果產品的布局也更加完整。
TrendForce預估，在三款新機中，高階款iPhone的出貨量將佔據新機出貨量比重四成以上，將是今年iPhone出貨主力。
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