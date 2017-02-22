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挑戰9800點大關不成 台股收盤小漲14.85點

2017-02-22  13:42

〔記者張慧雯／台北報導〕受美股續創新高的利多消息帶動，台股今（22）日開盤後氣勢如虹，最高點一度叩關9800點，但權值股、高價股後繼無力，僅中小型股撐盤；收盤上漲14.85點、以9978.78點作收，成交量為993.05億元。

法人表示，外資持續買超新興亞股，資金上週淨流入近11億美元，以台股尤為吸金、淨流入8.4億美元，在資金挹注下，台股表現更突出上漲1%，創下19個月新高。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，在川普對美企業釋放降稅利多刺激下，道瓊指數持續創新高，台股受激勵也同步走揚，若短期成交量能持續放大，後市仍可期待；至於產業方面，周俊宏樂觀看待蘋果概念股及金融股。他認為，即便今年第一季財測略低於市場預期，但因為今年將推出iPhone8，備貨量預估將由去年2.05億支大幅攀升到2.25至2.35億支，料備貨潮將提早1～2個月，也就是從3至4月開始拉貨，有助於相關供應鏈族群第二季營運淡季不淡。

未來資產投信表示，1月出口及外銷訂單持續正成長（年增率分別為+7.0%、+5.2%），延續去年第4季出口動能，全球經濟持續增溫，帶動台灣出口及外銷訂單成長，其中電子及其相關產品持續成長外，上半年油價及原物料價格回穩下，帶動傳產類出口回溫。

未來資產投信分析，在外貿經濟增溫帶動下，主計處於上修今年GDP為+1.92%（原估1.87%），可望挑戰+2.0%；但因景氣剛回溫、成長力道仍不強，預估央行今年可能維持利率不變及寬鬆貨幣政策為主。

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  • 台股今日挑戰9800點，可惜功敗垂成。（圖擷取自網路）

    台股今日挑戰9800點，可惜功敗垂成。（圖擷取自網路）

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