台電員工被爆假藉標案公器私用 台電：確有瑕疵

民進黨立委林俊憲（左一）今舉行「國營事業員工涉嫌利用採購機會公器私用」記者會，指出台電綜合研究所員工假借智慧電表研究案之名，大享個人娛樂之實，採購大量3C產品自用並放上臉書炫耀，行徑大膽。（記者廖振輝攝）

2017-02-22 13:41

［記者林筑涵／台北報導］民進黨立委林俊憲今踢爆，台電綜合研究所員工以智慧電表標案名義，私自購置與研究案無關的專業相機、高級家庭劇院及各Apple系列產品等配備，總價約達400萬，林俊憲痛批公物私用行為「國家不倒還真不行」。對此，台電表示該員工參與標案與智慧電表無關，但坦言負責標案程序確實有缺失，另將公器私用部分已移交政風處調查。

立委林俊憲表示，任職於台電綜合研究所的謝姓員工，假借研究智慧電表的採購標案之名，實質卻購買Sony及Canon相機、蘋果品牌全套3C產品、上萬元Rimowa的高檔行李箱、高級辦公椅以及OVO電視機上盒與家庭劇院。林俊憲批評台電員工涉嫌公器私用，不刪預算對不起納稅人。

台電則說明，謝姓員工遭指控的採購案，是廠網電力資料備援、遠端電驛監控、電力資料管理及無人載具等資料擷取系統及平台所用，與20萬具智慧電表採購無關。同時表示，採購案皆依政府採購法辦理，並無獨特規格問題，其中之配件採購金額佔比不高。

不過，台電坦言，針對採購規範文字中，數位相機、行李箱與3C電子產品等配件部分，程序缺少「或同等品」的註記說明的瑕疵，雖投標廠商亦無異議提出，台電將針對該部分作業進行檢討改善。台電強調，目前政風處已著手展開調查，將儘速釐清，若有違失將通報廉政署，並依事證及規定懲處。