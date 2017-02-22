台股收盤上漲14.85點 報9778.78點
2017-02-22 13:36
台北股市今天收盤上漲14.85點，漲幅0.15％，報9778.78點，成交金額為993.05億元。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲14.85點，漲幅0.15％，報9778.78點，成交金額為993.05億元。
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