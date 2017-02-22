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千呼萬喚 正義國宅都更120.9億元聯貸案簽約

正義國宅都更後建築模型。（記者盧冠誠攝）

2017-02-22  10:32

〔記者盧冠誠／台北報導〕土地銀行統籌主辦龍麟建設、三圓建設「台北市正義國宅都市更新」聯貸案，今天正式簽約，總金額達120.9億元，預計興建地下7層地上31層的住商混和大樓。

本次聯貸案由土銀擔任統籌主辦行，台新銀行、台灣銀行、兆豐銀行、華南銀行及國泰世華銀行擔任共同主辦銀行，參加銀行為合作金庫銀行、第一銀行、彰化銀行、台灣企銀、東亞銀行、上海銀行、新光銀行、大眾銀行、台中商銀、農業金庫及高雄銀行等17家金融機構共襄盛舉。

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