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台紙經營權之爭 前總座王貴增加入戰局

2017-02-22  10:11

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙經營權之爭延燒，前任總經理王貴增也加入戰局。台紙董事長簡鴻文昨以券商公會理事長身分，發函券商尋求支持，徵求3月13日台紙股東會委託書，卻引發反彈，前台紙總經理、也是券商公會監事會召集人王貴增今日緊急澄清，質疑簡鴻文公器私用，監事會將展開調查。

王貴增以券商公會監事會召集人的身分，發文媒體正式澄清，他強調，簡鴻文以券商公會理事長身分發出函文，僅是個人「公器私用」的行為，呼籲所有證券同業從業人員應堅守立場，券商公會監事會並將就簡鴻文不當運用個資的情形展開調查。

不過，目前擔任券商公會監事會召集人的王貴增，在台紙經營權之爭中，也算是「關係人之一」。他是台紙前任總經理，三年前，簡鴻文與京城銀（2809）董座戴誠志及王貴增聯手，取得台紙經營權後，由王貴增出任總經理。不過，王貴增去年卸下總經理職務，由戴誠志之妻余美玲接任。

台紙今年爆發董、總相爭的經營權之爭，已卸任且無董事席次及職務的王貴增，原本並未公開表態，但隨著委託書徵求競爭白熱化，簡鴻文欲動用自身在券商公會的人脈，徵求3月13日台紙股東會委託書，身為台紙前總座的王貴增，似乎也被迫加入戰局，呼籲券商必須保持中立。

以下為王貴增今日的聲明：

中華民國證券商業同業公會監事會聲明

本人（監事會召集人王貴增）今日下午接獲數位同業高階主管來電求證，玆聲明如下:

一、證券同業所收到有關呼籲同業團結之信函，非證券公會所發出。證券公會為政府與廣大投資人之溝通平台，具有完整理監事會架構，非任一人可以自行完成決策。

二、函文中所述之事，並無法代表本公會立埸。本公會亦從未在正式會議中討論發佈函文相關事宜。

三、公會所有會務人員本於專業及公平公正立埸，絕不容許參與任何上市公司之爭議。

四、本人呼籲所有證券從業人員，應遵守各項主管機關法規，堅守立埸，提供投資人專業服務。

五、對收到信函之同業經理人質疑，有關個資遭不當運用之情形，監事會將展開調查。

中華民國證券商業同業公會監事會召集人 王貴增

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  • 台紙傳出董事長與總經理之監爆發經營權之爭，如今這把火延燒，前任總經理王貴增也加入戰局。圖為台紙新營廠大門。（資料照，記者楊金城攝）

    台紙傳出董事長與總經理之監爆發經營權之爭，如今這把火延燒，前任總經理王貴增也加入戰局。圖為台紙新營廠大門。（資料照，記者楊金城攝）

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