2/22重要財經新聞一覽
自由時報財經︰修一例一休？ 林揆︰是企業的期待
對於朝野立委質詢一例一休是否有重新修法之可能性，行政院長林全昨在立法院明確表示「總統未承諾再修法」，此為企業界的期待與聲音，法律過了當然照法律來，政府自有評估，而一例一休減少工時，並非全無優點，且企業家不能代表勞工聲音；若彈性解釋能補救，不見得一定要修法。
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蘋果日報財經︰OPPO氣走hTC 殺進前5大
農曆年節買氣不夠熱，且一例一休影響，台灣手機銷量1月僅月增3.7%至69.2萬支；不過新品效應帶動，三星、華碩、OPPO銷量增溫，其中OPPO以R9s成為近年首度殺入銷售前5名的中國品牌，單機熱銷第4名，以不到1%差距，擠下U系列量能還未放大的宏達電（2498），成為首度搶進銷售額前段班的中國業者。
工商時報財經︰和碩董座童子賢： 手機市場 今年夏秋很熱鬧
台北市電腦公會理事長、同時也是蘋果手機代工大廠和碩董事長童子賢昨（21）日說，雖然工廠現在沒有太忙，但和碩實驗室正為客戶新品的新功能測試忙翻天；加上另一個來自韓國、「去年過得很辛苦」的客戶，今年正積極備戰捲土重來，夏秋之際客戶重兵雲集，今年會是很熱鬧的一年。
中國時報財經︰三陽機車催落去 拚年銷20萬台
三陽海內外並進，今年不灌水、不盲目衝台數，要實實在在拿下四分之一的機車內銷市場，也就是20萬台起跳；海外則擴大接單量，尤其是東協市場，以中國廈杏SCN成長10％，三陽越南SVN整體轉虧為盈為初步目標。
經濟日報財經︰鋼品反傾銷 對六國開鍘
國際貿易戰火生起，財政部關務署昨（21）日公告，對中、韓等六國進口鋼品課徵五年反傾銷稅，稅率分別從4.02%至80.5%不等，溯自去年8月22日實施。
星島日報財經︰「大笨象」壓垮恒指 資金轉投地產股
滙豐控股（005）去年盈利表現較預期遜色，「大笨象」股價急挫拖累港股，令恒指失守24000點大關。滙控、騰訊（700）、內銀等重磅股回軟，資金追入較落後的本地地產股，當中新鴻基地產（016）更彈升近3%，是去年9月初以來最大單日升幅。分析認為，港股已累積一定升幅，昨日借滙控業績差作調整，料後市會於23600至24300點上落。
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